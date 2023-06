Gravemente insufficiente | il giudizio dei romani è una resa al degrado

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 28 giugno 2023) A temere che la qualità del servizio di raccolta rifiuti sia destinato, in futuro, a peggiorare ulteriormente sono oltre tre cittadini su dieci. Il 34,8%, secondo il report che Cgil e Federconsumatori presenteranno oggi nella sede del sindacato. Il dato è in peggioramento rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di "pessimisti" era del 33%, mentre oltre sei intervistati su dieci (60,1%) ritengono che la situazione resterà più o meno la stessa di oggi. Una sfiducia che traspare anche quando ai cittadini viene chiesto se ritengono che il servizio possa migliorare. Appena il 5,1% è ottimista rispetto a circa il 7 dello scorso anno. «Ildei cittadini resta di gran lunga- commenta Natale Di Cola, segretario generale di Cgil diRoma e Lazio - Ma la cosa che più ci preoccupa è la convinzione che le cose non miglioreranno neanche ...