Grande Fratello | ufficiale | ecco quando inizia la nuova edizione

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il reality di Alfonso Signorini scalda i motori:ladel. Tutte le novitàno a trapelare novità sempre più importanti riguardo alladel. Il reality di Alfonso Signorini tornerà in onda il prossimo settembre, come da migliore delle tradizioni. Un’che segnerà certamente una rottura con il passato, nella quale vedremo per la prima volta i vip convivere nella stessa casa con alcune persone comuni. Dunque, come tanto desiderato dal padrone di casa Alfonso Signorini assisteremo senza troppi giri di parole a un’mista. Mainizierà la ...