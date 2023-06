GP Gran Bretagna | Williams a Silverstone con una livrea ' sorprendente'

(Di mercoledì 28 giugno 2023) In origine, laavrebbe dovuto festeggiare il suo 800°Premio in Formula 1 a "casa", a. Una combinazione perfetta, ma la cancellazione del GP dell'Emilia - Romagna ha fatto sì ...

Ma la scuderia aprirà anche una delle sue fanzone a Londra durante la settimana delPremio di, precisamente a Regent Street, dove sarà esposta la FW15C di Alain Prost, vincitrice ...... mi ero abituato alle gare in aprile, quando era un po' umido, un meteo più tipico per la, ma che non ti aspetti a Roma. In ogni caso il tracciato è di quelli impegnativi: per i piloti ...Nel corso degli anni hanno gonfiato le proprie vele imbarcazioni legate alle culture e ai paesi più disparati: dal Brasile alla Croazia, dall'Etiopia alla, senza dimenticare Madagascar, ...

Italia, Francia e Gran Bretagna firmano una lettera d'intenti sul programma FC/ASW – Analisi Difesa Analisi Difesa

La scuderia britannica festeggerà la gara numero 800 della sua storia in F.1 in Ungheria: ma i tifosi di "casa" non potevano rimanere delusi ..."Dopo il Canada, torniamo in Europa con alcuni circuiti che sono ormai un classico del calendario, a cominciare da Austria e Gran Bretagna. (ANSA) ...