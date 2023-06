Gp d’Austria 2023 | orario delle qualifiche e della gara

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La Formula 1 torna a Spielberg per il secondo weekend Sprintstagione, quando Max Verstappen cercherà di estendere il suo vantaggio in testa al campionato piloti, nelladi casa del suo team Red Bull. Verstappen si reca in Austria con 69 punti di vantaggio sul suo compagno di squadra Sergio Perez nella classifica piloti, mentre anche la Red Bull arriva al Gran Premio di casa in forma smagliante. I campioni del mondo in carica hanno vinto tutte le gare disputate quest’anno e sono attualmente in testa alla classifica costruttori con 321 punti – 154 punti di vantaggio sulla Mercedes, seconda classificata. Perez cercherà di colmare il divario da Verstappen ripetendo l’exploit del primo weekend Sprintstagione a Baku, dove ha realizzato una doppietta Sprint e. Ma riusciranno Aston Martin, ...