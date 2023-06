GP Austria | l' anteprima | Red Bull per fare 101 | sprint permettendo

(Di mercoledì 28 giugno 2023) È un Mondiale ormai fortemente indirizzato, nonostante alle spalle ci siano solamente 8 dei 22 GP previsti . Per cui serve uno sforzo supplementare per andare a cercare spunti di interesse e temi ...

GP, gli orari TV del week end Gara sprint, avanti con il nuovo format Dopo aver debuttato a Baku , il nuovo format vivrà a Spielberg la sua seconda apparizione stagionale.

GP Austria anteprima: circuito, meteo F1world

Red Bull favorita d'obbligo, ma fa leggermente più fatica quando ha meno tempo per girare nelle libere: una piccola occasione per Aston Martin, Mercedes e Ferrari, con la pioggia che può scombussolare ...nel caso il degrado non sia eccessivamente elevato, la sosta unica potrebbe essere un’opzione valida”. fonte: Pirelli F1 | Gran Premio d’Austria 2023: anteprima e orari del weekend ...