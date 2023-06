Gli scienziati rivelano l' età migliore per avere un bambino | rischi e complicazioni da non sottovalutare

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Oggi Notizie Uno studio scientifico ha rivelato che le donne che hanno un figlio tra i 23 e i 32 anni hanno minori probabilità dibambini con difetti alla nascita. I ricercatori hanno studiato più di 30.000 gravidanze e hanno scoperto che i problemi cardiaci sono più comuni tra le madri sotto i 20 anni e tra quelle che partoriscono tra i 30 e i 40 anni. Questi risultati potrebbero aiutare a garantire unaassistenza per le donne che danno alla luce a un'età più avanzata. L'età media delle madri che partoriscono è in aumento e raggiunge il valore più alto mai registrato. Tuttavia, è importante notare che le donne possonogravidanze di successo a qualsiasi età prima della menopausa, e il sistema sanitario nazionale offre servizi per garantire una nascita sana per madre e. Ulteriori ricerche ...