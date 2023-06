Gli italiani non fanno più figli perché costano troppo | i dati

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Glinonpiù. Quante volte abbiamo sentito ripetere questo mantra, che pure è triste realtà. Nel 2022 nel Belpaese ci sono state meno di 400mila nascite (339mila per l’esattezza), dato che segna un pericoloso record negativo, per nulla estemporaneo e anzi ormai radicalmente strutturale dal 2008. Le cause? Diverse, ma senz’altro riassumibili in un deleterio e vecchio sistema sociale e lavorativo che, di fatto, impone alle donne un’alternatività tra l’essere mamme e l’essere lavoratici. Il che non significa certo che le donne, una volta messo al mondo un bambino, smettano in blocco di lavorare. Si tratta, invece, di un più sottile ma incancrenito filo che ci scorre sotto i piedi per anni, portandoci a un certo punto a dover scegliere tra, da un lato, la cura dei nostri(quasi totale nel primo ...