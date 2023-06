Gli investitori di criptovalute percepiscono il valore del metodo di scommesse P2P di Chancer

Leggi su coinlist.me

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Oltre 38 milioni di token sono stati acquistati dagliin pochi giorni durante la prevendita di. L’entusiasmo per questo progetto deriva dalla sua proposta di, che mira a rivoluzionare il settore delleonline. L’attuale prezzo di prevendita per il tokenè di $ 0,01, probabilmente un vero affare per i primi. La prevendita diè stata lanciata questo mese offrendo agliun’opportunità anticipata di far parte di una piattaforma dirivoluzionaria. È questo, dunque, il motivo per cui durante la vendita di token, glihanno acquistato più di 38 milioni di token $? Ilaggiunto di ...