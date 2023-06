Giusy Caminiti | sindaco di Villa San Giovanni | incontra Salvini al Mit | Importante il coinvolgimento degli enti locali

(Di mercoledì 28 giugno 2023) «Incontro cordiale al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra il vicepremier e ministro Matteoe ildiSan». Lo si legge in una nota del Mit. «Al centro della riunione le opere infrastrutturali strategiche in vista della realizzazione del Ponte sullo Stretto . Il ministro si è impegnato affinché i comuni diSan, Messina e...

Nel corso dell'evento si e' appreso che la Sindaca di Villa SG,, sarà presto ricevuta a Roma dal Ministro Salvini; senz'altro in ritardo - va sottolineato - rispetto ad un 'Decreto ...'L'atto intimidatorio di qualche giorno fa alla sindaca di Villa San Giovanni,e quello al sindaco di San Demetrio Corone, Ernesto Madeo, richiamano ancora una volta l'attenzione sul fenomeno, troppo ampio quanto vile, dell'avvertimento intimidatorio ai sindaci ...È stata rinforzata la vigilanza alla sindaca di Villa San Giovanni, dopo l'intimidazione avvenuta sabato sera quando due soggetti hanno dato fuoco al portone di ingresso del suo studio legale in via Umberto I.

Giusy Caminiti, sindaco di Villa San Giovanni, incontra Salvini al Mit: "Importante il coinvolgimento de Gazzetta del Sud

"Incontro cordiale al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e il sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti". Lo si legge in una nota del Mit – ...ROMA «Incontro cordiale al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e il sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti». Lo si legge in una nota del M ...