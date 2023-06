Facciamola funzionare la", ha concluso. 28 giugno 2023Ne parliamo con Pietro Pittalis , Vicepresidente della Commissionealla Camera per Forza Italia, Walter, Segretario della Commissioneal Senato per il Partito Democratico, ...... deve dimettersi Favorevole Walter, senatore del Partito democratico, secondo cui 'è ... 'Viva il garantismo: basta usare laper scopi politici' sottolinea. Qui il commento di Raffaele ...

Giustizia, Verini (PD): non indebolire le intercettazioni - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

No alle gogne mediatiche, ma assolutamente sì alle intercettazioni per reati gravi, come quelli la corruzione" lo ha detto questa mattina Walter Verini, Segretario della Commissione Giustizia al ...Nel “Si&No” del Riformista spazio al caso Santanché: deve dimettersi Favorevole Walter Verini, senatore del Partito democratico, secondo cui ...