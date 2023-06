Giuntoli rinuncia a bonus e premio scudetto per la Juventus

(Di mercoledì 28 giugno 2023) De Laurentiis risparmia milioni:per trasferissi allaDopo otto stagioni di collaborazione, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano, sembra essere alle porte dell’addio. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha tra le mani il dossier che prevede la sua uscita dal club partenopeo.ha dimostrato la sua lealtàndo a diverse mensilità e al, per un totale di 4 milioni lordi che rappresentano un risparmio significativo per il Napoli. Grazie agli sforzi diplomatici compiuti, sembra che l’accordo per il trasferimento del dirigente toscano alla Continassa, sede della, sia molto ...

