... domani potrebbero diventare plusvalenze targate Cristiano. Il ds non ha ancora iniziato a lavorare in prima persona sul mercato della, ma la strada è già tracciata. @francGuerrieriAllalavorerà con Giovanni Manna e Claudio Chiellini. La sua avventura in bianconero inizierà dall'incontro con Massimiliano Allegri. 'L'avventura bianconera di, toscano come ...Tutto ancora in alto mare anche se in realtàsta già muovendo sul mercato le sue pedine: il primo colpo per lapotrebbe essere Hojlund, soffiato proprio al Napoli.

PRIMI COLPI ALLA GIUNTOLI Tutto Juve

ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - Giuntoli, la Juve si avvicina: ha rinunciato a bonus e premio Scudetto. Ecco quanto risparmierà il Napoli. Per Aurelio De ...Sostenibilità. E' questa la parola chiave della nuova Juventus, che ha già voltato pagina e conta i giorni che mancano per abbracciare Cristiano Giuntoli. Il ds si sta liberando dal Napoli rinunciando ...