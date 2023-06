Giuntoli fa di tutto per la Juve | De Laurentiis gli fa una richiesta specifica per liberarlo

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Cristianotorna oggi a Napoli in agenda un incontro con Aurelio Dea Roma, obiettivo il trasferimento alla. Notizie Calcio Napoli – Corriere dello Sport ripercorre la saga che c’è stata tra ile Denegli ultimi anni. Nel 2021 la prima frattura tra presidente e direttore sportivo, ma in quel momento c’erano tre anni di contratto in essere enon aveva tutte queste richieste, quindi si decise per il prosieguo del rapporto che con il passare del tempo è migliorato. Poi l’exploit di mercato con Kvaratskhelia, Kim e gli altri ha fatto ritornare il sereno, anche grazie allo scudetto vinto. De: tra Napoli e“Poi è comparsa la Vecchia Signora, il senso del turbamento ...

...sportivo scrive che è stato proprio De Laurentiis a chiedere adi lasciare a Napoli ancora per un anno il suo storico collaboratore Pompilio . Entro il 30 giugno dovrebbe chiudersi. Il ......ha deciso di prendersiil tempo necessario per la scelta dell'allenatore, poi ricaduta sull'ex Roma Rudi Garcia. E da decifrare è anche l'organigramma societario con Cristianoche ......suche poi ha aggiunto su Allegri: "Vi dico come la so io: l'Arabia ha fatto offerte importanti. I collaboratori del tecnico spingono, ma lui non è convinto. In questo momento, dilo ...

INSIDE THE MARKET- PRIMI COLPI ALLA GIUNTOLI Tutto Juve

Cristiano Giuntoli torna oggi a Napoli in agenda un incontro con Aurelio De Laurentiis a Roma, obiettivo il trasferimento alla Juve.Tanti i club interessati a Vlahovic, la Juventus pronta ad ascoltare le offerte. Per sostituire il serbo Giuntoli pensa a Hojlund.