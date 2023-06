Giuntoli e l’effetto scudetto | i tifosi della Juventus lo aspettano come fosse un giocatore Gazzetta

'allenatore Allegri contestato dai più, dirigenti attuali compresi, è saldo al comando solo perdi una clausola che prevede il rinnovo del contratto in automatico. Tra breve......il Newcastle vuole anche Theo Hernandez A dare il là all'...'Inter beffa il Milan al fotofinish: Thuram è suo! I rossoneri ... insomma, sarà decisiva, perché se Marotta e Manna (, ......ha perso un collante tra la società e i calciatori come. ... ma respira lo spogliatoio, deve aiutare'allenatore. Questo ... Prenderei Scalvini, ma non so se farebbe lo stessoperché Kim ...

Hojlund Juve, Giuntoli può presentarsi col colpaccio ad effetto: «Sta tessendo la tela». Ultimissime Juventus News 24