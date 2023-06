Giulia Stabile | “giorni duri” per la ballerina | parla un’autrice di Maria De Filippi

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Continuano le notizie su un momento difficile vissuto da, questa volta are è l'autrice Raffaella Mennoia L'articolo proviene da Novella 2000.

Perquesto non è affatto un bel periodo . A confermarlo ci pensa Raffaella Mennoia , la quale su Instagram si lascia andare a una dedica per la ballerina di Amici di Maria De Filippi. L'ex ...La danzatrice starebbe affrontando un periodo complicarlo, a rivelarlo è l'autrice e braccio destro di Maria De ...Martedì 27 giugno, a Milano, Fedez ha orgnizzato un evento di beneficenza a cui hanno preso parte diversi artisti del mondo dello spettacolo, tra cui J - Ax, Francesca Michielin,e Angelina Mango di Amici e molti altri. Durante il concerto Love Mi , tuttavia, il padrone di casa si è trovato davanti a un cartello con una scritta molto particola. Ecco come ha ...

Giulia Stabile ballerà a Love Mi: la gag con Fedez che mette in imbarazzo il rapper, il video Today.it

L'autrice condivide una dedica per la ballerina di Amici di Maria De Filippi e parla di un periodo per nulla semplice ...Durante il concerto di beneficenza Love Mi, Fedez si è trovato davanti a un cartello con la famosa frase pronunciata da Luis Sal. Ecco come ha reagito.