Giovanni Truppi in finale alle Targhe Tenco 2023 nella categoria Miglior Album

(Di mercoledì 28 giugno 2023)– foto di Mattia ZoppellaroROMA –è tra i cinque finalisticon “Infinite possibilità per esseri finiti”, il suo ultimo lavoro discografico uscito il 28 aprile per Virgin Music LAS / Universal Music Italy. “Infinite possibilità per esseri finiti”, prodotto da Marco Buccelli e Niccolò Contessa, è unche partendo dal personale e particolare arriva al collettivo e all’universale, interrogandosi e confrontandosi con temi importanti e quanto mai attuali: il concetto di privilegio e quello di comunità, la precarietà economica e la gentrificazione, il ruolo delle reti sociali e quello ...

I FINALISTI DISCO IN ASSOLUTO: Baustelle (Elvis), Vinicio Capossela (Tredici canzoni urgenti), Madame (L'Amore), Nada Malanima (La paura va via da sé se i pensieri brillano)

Giovanni Truppi è tra i cinque finalisti alle Targhe Tenco 2023 nella categoria miglior album con Infinite possibilità per esseri finiti , il suo ultimo lavoro discografico uscito il 28 aprile per Vir ...Da oggi, lunedì 26 giugno, prenderà il via il secondo turno di votazioni che terminerà lunedì 3 luglio, quando verrà proclamato il vincitore di ogni sezione. I riconoscimenti verranno assegnati al ...