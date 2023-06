Giovanna D’Arco | la recensione del Draw and Write di “Orleans”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 giugno 2023)– Oltre ad Oak, tra le novità presentate dalla Cranio Creations durante la fiera Play 2023 tenutasi a Modena, troviamo uno spin-off del noto gioco di bag building:. Si tratta di un titolo per 2-5 persone dai 10 anni in su, con la durata media di 45 minuti per ogni partita.Gli autori sono Ryan Hendrickson (chiaramente lo stesso di), Reiner Stockhausen, mentre l’illustratore è sempre Klemens Franz.– Ambientazione e Contenuto “Nell’anno 1429, nel cuore della Guerra dei Cent’Anni, una coraggiosa e impavida pulzella, sostenuta dal Delfino di Francia, riuscì a ricacciare con successo gli invasori inglesi e a liberare la Francia: era nata la leggenda di!” – fonte sito Cranio ...