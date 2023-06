Giovane di 21 anni ferito a colpi di pistola | aveva tentato di evitare una rapina

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi 21è statola scorsa notte a Napoli ad’arma da fuoco. Secondo una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, il, riferiscono i Carabinieri, residente nel quartiere Ponticelli e già noto alle forze dell’ordine, era in piazza Mercato con alcuni amici. Sconosciuti avrebberodirli e uno di loro avrebbe esploso un colpo d’arma da fuoco.alla gamba destra, il 21enne è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare da alcuni conoscenti. Non è in pericolo di vita. Sono intervenuti sul posto carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e quelli della stazione Ponticelli. Indagini dei carabinieri della compagnia Stella per chiarire la ...