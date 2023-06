Giornata di vaccinazioni gratuite per i pazienti fragili dell' Ospedale Sacco di Milano

... la prevenzione diventa uno strumento essenziale per la nostra salute e lerappresentano un cardine fondamentale. Laè stata strutturata su due presidi: L'Ospedale ...L'ultimadel campus sarà invece caratterizzata dall'audizione per il progetto CAB - ...2 minuti di lettura Facebook Twitter WhatsApp Condividi via Email Stampa Articoli correlati...... in qualunque momento della. Per una buona prevenzione, è essenziale evitare di dare al ... Ricorda che è di essenziale importanza adottare un regime dicomplete e puntuali, per ...

Giornata di vaccinazioni gratuite per i pazienti fragili dell'Ospedale ... Tiscali Notizie

La giornata è stata strutturata su due presidi: L’Ospedale Fatebenefratelli dove sono stati vaccinati circa 150 pazienti e il Sacco dove sono state coinvolte 250 persone. Tutti si sono sottoposti alla ...La vaccinazione contro l’Epatite B è raccomandata per tutti ... contrastare la contaminazione da patogeni è poi l’igiene delle mani, durante tutta la giornata. Per quanto riguarda le misure ...