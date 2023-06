Giorgia Meloni | l’immigrazione “una sfida europea che richiede risposte europee”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 28 giugno 2023)ha riferito in Parlamento sulla questione immigrazione: “unache” Questa mattina, 28 giugno, la premierha conferito in Aula alla Camera in vista del Consiglio europeo, che “dovrà esprimere segnali ambiziosi di una Europa capace di proteggere imprese e cittadini”. Il tema centrale sarà quello delle migrazioni. In particolare, ha detto: “Il vero nodo della questione per noi rimane uno: distinguere i migranti economici da chi ha diritto invece alla protezione internazionale. Sono due materie molto diverse che per anni sono state colpevolmente sovrapposte. E questa mancata distinzione, che era soprattutto figlia di ...