Giochi Europei | Tuffi | argento per Marsaglia e Tocci nel trampolino

(Di mercoledì 28 giugno 2023)per Lorenzoe Giovanninelsincro, ecco che l’Italia chiude in doppia cifra la trasferta aidi Cracovia. La coppia tricolore ha messo a referto 402.66 punti totali terminando ciascuna delle sei rotazioni nelle posizioni di testa della graduatoria. Alla fine è riuscita a fare meglio solamente l’Ucraina, che ha conquistato l’ora grazie ad un 410.16. Bronzo per la Francia (394.92). La Nazionale chiude a dieci medaglie icon due ori, tre argenti e cinque bronzi, e una carta olimpica, quella conquistata da Chiara Pellacani nel. SportFace.

Andrea Abodi, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa durante la sua visita a Casa Italia, a Cracovia, dove sono in corso i Giochi Europei. Abodi ha parlato della riforma della giustizia. Prosegue la bella giornata della boxe italiana ai Giochi Europei 2023 di Cracovia, con due azzurre che raggiungono la semifinale e ottengono anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Irma Testa e Giordana Sorrentino vincono gli incontri.

La squadra di fioretto femminile ha vinto la medaglia d'oro ai Giochi Europei. Al termine di una splendida finale l'Italia ha sconfitto di misura la Francia. Davvero un peccato per gli sciabolatori che sono stati davanti a lungo in questo incontro, addirittura per 20-13 dopo tre assalti.