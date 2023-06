Giochi Europei | pugilato | Sorrentino vola in semifinale e stacca il pass per Parigi 2024

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Cracovia – Arrivano i primiolimpici individuali daie ad ottenerli sono gli Azzurri deltricolore in gara. Lo hanno fatto Salvatore Cavallaro, che ha battuto 5-0 l’olandese Gradus Kraus con accesso alle semifinali del torneo (80kg) e Giordanache ha superato la serba Nina Radovanovic (WP 4:1) e si prende ladei 50 kg e ila cinque cerchi per. E’ la seconda Olimpiade della carriera per l’atleta di Fiumicino. Per Cavallaro invece sono i primidella carriera. Quest’ultimo tornerà sul ring per giocarsi l’accesso alla finale, traguardo già raggiunto nell’edizione del 2019 svoltasi a Minsk in cui vinse l’argento. Anche Irma Testa si prende la sua terza Olimpiade, battendo ...

... Andrea Abodi, parlando della riforma della giustizia sportiva, legata anche al caso Juventus, durante la sua visita a Casa Italia a Cracovia dove sono in corso i. "Ci giochiamo la ...Inizia nel migliore dei modi la prima giornata di prove a squadre per l 'Italia della scherma ai2023 di Cracovia. Il team del fioretto femminile, composto da Martina Batini, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi, si è aggiudicato l'oro dopo aver sconfitto 45 - 40 la ...Roma, 28 giu. Salvatore Cavallaro e' il primo pugile dellItalia Team ad assicurarsi la partecipazione aiOlimpici di Parigi 2024. Lazzurro, in gara aidi Cracovia 2023, ha conquistato laccesso alla semifinale degli 80 kg grazie al successo sullolandese Gradus Kraus (5 - 0), ottenendo uno dei quattro pass olimpici individuali in palio ...

Sirine Charaabi deve rinviare il sogno Olimpiadi di Parigi 2024. Nei 54 kg non le riesce l'approdo in semifinale: penultimo atto e pass a cinque cerchi sono della turca Hatice Akbas, che vince per ver ...Dal 21 giugno al 2 luglio, gli atleti provenienti da 48 Paesi saranno in gara per le medaglie dei Giochi Europei 2023 in 29 diverse discipline, 19 delle… Leggi ...