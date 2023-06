Giochi Europei | judo | l’Italia in gara il 1 luglio nel Mixed Team

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Mancano poche ore alle gare die delazzurro a Cracovia, dove sono in corso gli European Games. Le gare disono in programma soltanto con la formula a squadre miste, che si svolgeranno sabato 1°. Una prova, questa, cuiguarda con particolare attenzione. Di seguito gli atleti azzurri convocati 57 kg: Thauany David Capanni e Odette Giuffrida 70 kg: Irene Pedrotti +70 kg: Giorgia Stangherlin e Asya Tavano 73 kg: Edoardo Mella 90 kg: Nicholas Mungai e Christian Parlati +90 kg: Sandei Kwadjo Anani e Gennaro Pirelli Direttore Tecnico: Laura Di TomaManager: Alessandro Comi Tecnici: Francesco Bruyere e Raffaele Parlati Medico: Dott. Stefano Bonagura Fisioterapista: Angelo Angi Come riporta la nota della Fijlkam ...

... 'È il più alto al mondo: 865mila euro', racconta Luigi Carraro, il presidente della Federazione Internazionale del padel reduce dal bel l'esordio deidi Cracovia. 'È stata la prima ...... le marionette, i giocattoli e iper bambini divennero un elemento centrale della pratica ... ponendolo in dialogo con i grandi movimenti artistici. La mostra sarà anche l'occasione per ...Incetta di medaglie azzurre. L'Italia continua a ben figurare aidi Cracovia: dalla rassegna polacca ne sono arrivate altre cinque, portando il totale a 63. Ottimi risultati dal tiro a volo: raggiunta la finale con il secondo punteggio in qualifica (...

Salvatore Cavallaro è ufficialmente il primo pugile italiano qualificato per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il suo nome comparirà sul ring del Court Suzanne Lenglen il prossimo anno: a far sì che ciò ac ...Roma Capitale sceglie Ostia Lido e Pietralata quali ambiti a cui destinare i finanziamenti, 70 milioni di euro, del piano regionale Lazio Fesr 2021-2027 per le strategie territoriali. La Giunta, su pr ...