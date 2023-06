Giochi Europei Cracovia 2023 | tiro con l’arco | Rebagliati medaglia di bronzo | vale la carta olimpica

(Di mercoledì 28 giugno 2023) E’posto nazione nelconricurvo femminile grazie a Chiara, che aidiconquista ladie così facendo uno dei due pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Normalmente sarebbe servito raggiungere la finale, visto che ci sono due carte in palio, però con la spagnola Canales che ha già preso unanel misto, si spalancava la strada verso Parigi anche in caso di vittoria delladicontro l’ucraina Pavlova. E così è: finalina tiratissima in cui, dopo il 4-4 maturato nei primi quattro set, nell’ultimo la ridell’azzurra trova un 26 con la ...

... 'È il più alto al mondo: 865mila euro', racconta Luigi Carraro, il presidente della Federazione Internazionale del padel reduce dal bel l'esordio deidi Cracovia. 'È stata la prima ...... le marionette, i giocattoli e iper bambini divennero un elemento centrale della pratica ... ponendolo in dialogo con i grandi movimenti artistici. La mostra sarà anche l'occasione per ...Incetta di medaglie azzurre. L'Italia continua a ben figurare aidi Cracovia: dalla rassegna polacca ne sono arrivate altre cinque, portando il totale a 63. Ottimi risultati dal tiro a volo: raggiunta la finale con il secondo punteggio in qualifica (...

LIVE Tuffi, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Chiara Pellacani cerca il bis dal metro, Tocci/Marsaglia da medaglia nel sincro OA Sport

Salvatore Cavallaro è ufficialmente il primo pugile italiano qualificato per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il suo nome comparirà sul ring del Court Suzanne Lenglen il prossimo anno: a far sì che ciò ac ...Roma Capitale sceglie Ostia Lido e Pietralata quali ambiti a cui destinare i finanziamenti, 70 milioni di euro, del piano regionale Lazio Fesr 2021-2027 per le strategie territoriali. La Giunta, su pr ...