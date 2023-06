Gigi Riva | “Non ho ancora digerito Pallone d’Oro a Rivera Cagliari? Ho sentito

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Rombo di Tuono ha parlato del, fresco di ritorno in A, ma anche di alcuni momenti della sua carriera.

Nel nostro cielo un rombo di tuono , in onda su Sky Cinema Due e, in contemporanea su Sky Sport Summer e Sky Documentaries, alle 21.15 di martedì 27 giugno, è la storia di Gigi Riva: una storia che riesce a non essere il mero racconto di una carriera.

Gigi Riva: «Dissi no al miliardo della Juve. La depressione va e viene. Le ammiratrici Da giovane ho fatto... Corriere della Sera

SERIE A - Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex grande attaccante del Cagliari e della Nazionale, svela alcuni dettagli della sua straordinaria carriera. A partire da quando disse no all'offerta ...“Io sono sardo perché sono di poche parole, spesso e volentieri ho il muso, mi preoccupo per i problemi di questa terra bellissima e reagisco a modo mio”. Così il campione Gigi Riva in una lunga inter ...