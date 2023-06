Gigante-Diallo oggi in tv | orario | canale e diretta streaming qualificazioni Wimbledon 2023

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Matteoaffronterà Gabrielnel secondo turno delledi, terzo Slam della stagione. Impegno ai limiti del proibitivo per l’azzurro, opposto a un avversario in grande ascesa e con un gioco che si sposa benissimo con l’erba. Tuttavia al primo turno è stato proprio il canadese a lasciare per strada un set (contro Ilkel), mentreha archiviato in due set la pratica Wendelken. Secondo i bookmakers saràa scendere in campo con i favori del pronostico. Tra i due non ci sono precedenti. COPERTURA TV MONTEPREMI TABELLONEscenderanno in campo, mercoledì 28 giugno, come 1°match dalle ore 12:00 italiane (le 11:00 locali) sul Court 7. Non sarà possibile ...

Wimbledon, “quali”: secondo turno con 6 azzurri ed un'azzurra in ... SuperTennis

• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Il sanremese è testa di serie numero 1. Passano anche Nardi, Gigante, Zeppieri e Bellucci. Fuori Vavas ...Il ligure supera in rimonta il talentuoso cinese Zhang. Al prossimo turno derby con Gaio. Gigante, prima vittoria sull’erba ...