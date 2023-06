Gianni Morandi il 28 agosto a Benevento | nuova data per il Go Gianni Go!

Brutta disavventura per Laura Efrikian , ex moglie di. L'83enne è stata vittima di una truffa: 'Suona il telefono fisso. Rispondo. E riconosco la voce concitata di mio nipote Jacopo: 'Nonna, papà è nei guai, devi aiutarci, per favore, ora ...Il calendario del ' GOGO! ESTATE 2023 ' - prodotto da Trident Music e in partenza il 6 luglio da Senigallia - va ad aggiornarsi con una nuova data: il 28 agostosarà a Benevento in Piazza Risorgimento per un nuovo appuntamento a cielo aperto all'insegna di buona musica e puro divertimento.Laura Efrikian, l'ex moglie ditruffata: 'Mi hanno rubato 5mila euro per i poveri con la voce di mio nipote' L'opera raffigura il Cavaliere in abito di colore blu e cravatta a pois L'...

Gianni Morandi, l'ex moglie Laura truffata: "Hanno clonato la sua voce. E..." Liberoquotidiano.it

Truffata nel giorno del suo compleanno. Laura Efrikian, 83 anni, prima moglie di Gianni Morandi, mamma di Marianna e Marco e nonna di Jacopo ha raccontato al Corriere della Sera di come il 14 giugno ...