Gf Vip | Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati? Parla l’amico

... la coppia nata dal Grande Fratello6 ha fatto preoccupare non poco gli estimatori. Dopo le frasi sibilline della mamma di, proprio la signora Valeria ha deciso di rompere il silenzio ...... l'influencer è anche molto amico della coppia nata all'interno della Casa del Grande Fratello. Alcune settimane fa, infatti, era avvenuta la stessa cosa, ovveroaveva improvvisamente ...Aria di crisi traCodegoni e Alessandro Basciano I due ex concorrenti del Grande Fratellohanno disseminato sui social degli indizi che hanno fatto pensare ai fan che fosse in arrivo una rottura tra loro. ...

GF Vip, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono in crisi Napolike.it

Nelle ultime ore hanno iniziato a circolare sempre con maggiore insistenza rumor circa una presunta crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due ex gieffini della sesta edizione del ...Le parole dell'amico di Amedeo Venza, confermano le ultime indiscrezioni sulla coppia nata nel corso della sesta edizione del Gf Vip.