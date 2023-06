GeVi Napoli Basket | presentato il nuovo Head Coach Igor Mili?i? | “Fiero di essere a Napoli!”

(Di mercoledì 28 giugno 2023)ilMili?i?: “”E’ un onore ed un grande piacere far parte di questo progetto. Sono davverodiqui a”. Si è tenuta questa mattina nella splendida location dello “Skyline Mediterraneo”, in collaborazione con la “Mosaiko Enterprise”, la conferenza stampa di presentazione del

Tempo di presentazioni in casaBasket . Per la prima volta ha parlato alla stampa il neo tecnico Igor Milicic . Il tecnico croato accompagnato dall'AD Alessandro Dalla Salda nella cornice dello "Skyline Mediterraneo" si ...... in collaborazione con la "Mosaiko Enterprise", si e' svolta la conferenza stampa di presentazione del nuovo "Head Coach" dellaBasket, il 47enne croato Igor Milii. All'evento hanno ...Basket 2023 - 2024 Serie A SquadraComincia l'era Milicic per ilBasket. Il nuovo coach dellaè stato presentato quest'oggi a Pozzuoli, presso lo 'Skyline Mediterraneo'. Con lui al tavolo della conferenza anche ...

Nel corso della conferenza stampa del neo coach Milicic, l'amministratore delegato della GeVi Napoli Alessandro Dalla Salda ha confermato la permanenza nel club campano di Cesare Pancotto, che andrà a ...Giorno di presentazione per il neo coach Napoli basket, Igor Milicic, croato, 47 anni, ex ottimo giocatore e coach della nazionale polacca, che ha firmato un contratto triennale, con opzione ...