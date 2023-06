“Gesto di pace” Ilary Blasi | l’ultima decisione su Francesco Totti

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 giugno 2023), ilriparatore. Una storia d’amore che ha raggiunto il capolinea dopo tanti anni e che in fase di allontanamento è andata incontro a quella che sembrava essere una vera e propria guerra. Ma dopo mesi, forse, si inizia a intravedere uno spiraglio di luce: i presupposti per un rapporto civile non sembrano mancare, soprattutto dopo ildella conduttrice. Un passo avanti verso l’ex marito e padre dei suoi figli? Cosa è successo nelle ultime ore è presto spiegato.tra, è successo nelle ultime ore. Ildella conduttrice ha tutta l’aria di essere un vero e proprio passo in avanti per provare a mettere a ...