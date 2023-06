Gerry Scotti svela come stanno davvero le cose tra lui e Fedez

(Di mercoledì 28 giugno 2023) C’è statoun litigio tra? Eccole. Durante l’intervista a Muschio Selvaggio con protagonista Morgan,ha tirato in ballo proprio il conduttore di Canale 5 dicendo: Amico, ma cosa ti abbiamo fatto? Amico mio,, da quando sei venuto a Muschio Selvaggio, io non so perché ma ci continui ad insultare. E’ venuto qui, abbiamo fatto una puntata bellissima e io ho azzardato a dire che non sapevo chi fosse Strehler. Ha fatto un’intervista dove diceva che io ero un ignorante. Eppure, quel giorno, le ricerche su Strehler subirono un’impennata su Google, quindi in qualche modo ho contribuito a divulgare il nome di Strehler. Adesso a rispondere proprio al richiamo di ...

Dopo aver criticato recentementesulla questione Muschio Selvaggio , sul palco il rapper milanese ha ringraziato " i miei amici " per aver cantato, " anche se non me ne rimangono più ...Da un certo punto di vista essere Fedez è una fatica. Frecciatine, attacchi, litigi, botta e risposta, insulti. Insomma, è uno stress continuo. Di amici gliene sono rimasti pochi, ma non pochissimi. ...Mi sono sentito con Fedez ieri sera e volevo tranquillizzare tutto il mondo in fibrillazione per questo presunto litigio con Fedez: non esiste':interviene sulla sua presunta ostilità ...

Gerry Scotti, parole forti sulla lite con Fedez: "Non esiste, adesso parlo io" Liberoquotidiano.it

Gerry Scotti rompe il silenzio su Fedez e chiarisce di non aver litigato con il rapper: il conduttore, infatti, aveva postato su TikTok un video ironico in cui prendeva in giro Muschio Selvaggio, il ...L’evento di piazza Duomo si impone in tv e soprattutto sui social, dove irrompe nelle tendenze: da Chiara Ferragni eternamente inquadrata a Fedez “senza amici” ...