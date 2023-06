(Di mercoledì 28 giugno 2023) Nellapost-Merkel l’estrema destra guadagna campo. E mettere fuorilegge Alternative für Deutschland (AfD), il partito dell’ultradestra parlamentare che miete successi elezione dopo elezione, non è più un tabù. Secondo l’Istituto tedesco per i diritti umani (Dimr) oggi esistono le condizioni per chiedere alle autorità di bandire il partito sovranista accusato di aver raggiunto «un nuovo livello di pericolosità per l’ordine democratico». Un allarme avallato dal governo, che in un report presentato pochi giorni fa dal ministro degli Interni Nancy Faeser, rileva: i tedeschi che si considerano di estrema destra sono cresciuti del 14,5 per cento in un anno e quelli che si dichiarano disposti a commettere atti violenti sono aumentati del 4 per cento (14 mila persone). Fermare il pericolo nero, dunque. E il meccanismo per mettere fuori gioco Alternative für ...

Inla recessione è arrivata e il Pil 2023 scenderà dello 0,4%. L'industria dell'auto è in crisi come l'edilizia; calano i consumi e la gente si mette in malattia. La locomotiva tedesca che da ...... come successo in'. Sulla stessa linea anche il ministro delle Infrastrutture e dei ... andrà a colpire "pesantemente famiglie e imprese e non favorendo la. Quella annunciata da ...... per unain valore assoluto di 6,4 miliardi di euro a prezzi correnti. Il surplus con l'estero degli 11 prodotti top è di 10,5 miliardi di euro nel 2022 e vede l' Italia precedere, ...

Germania, la crescita è «Kaputt» Panorama

Il mese di maggio ha fatto registrare un significativo aumento delle immatricolazioni di auto nuove in Europa, trainate sia dalla ripresa di mercati come Italia e Germania (rispettivamente + 23% e +19 ...Dietro alla storica vittoria in Turingia dell'AfD ci sono il malcontento per le politiche energetiche ultrambientaliste del governo e le divisioni nella Cdu. Così il partito di Alice Weidel e Tino Chr ...