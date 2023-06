Genoa | pista paraguaiana per la difesa

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ladelè, almeno all'apparenza, il reparto che meno necessita di aggiustamenti in vista del ritorno in Serie A del Grifone....

Il club spagnolo pare disposto a cedere il ragazzo per una cifra che oscilla tra i 6 e i 7 milioni di euro , ilvorrebbe spendere qualcosa meno. Probabile che, se le volontà comuni dovessero ...... salvezza, playoff sfiorati e promozione con tanto di primo posto davanti a squadroni comee ... Ed invece alla fine la- transalpina è sfumata. Tra l'altro l'Olympique ha ingaggiato il terzo ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. E' ormai duello tra ile il Cagliari per Ikwuemesi. La Gazzetta dello Sport riporta che il gigante nigeriano del ...laPiatek ...

Calciomercato Genoa, si riaccende la pista Alderete per la difesa Telenord.it

La difesa del Genoa è, almeno all'apparenza, il reparto che meno necessita di aggiustamenti in vista del ritorno in Serie A del Grifone. Bani, Dragusin, Vogliacco e il neocampione del mondo juniores ...Gli occhi del Modena su Coda, una garanzia con i suoi gol se si vuole salire in serie A. Il Como insiste con il pressing sul portiere Semper ...