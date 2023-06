Gdf Salerno | misura cautelare personale nei confronti di un commercialista nocerino

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno derivare solo da pronunciamenti irrevocabili, nella mattinata odierna la Guardia di Finanza del Comando Provinciale diha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa die reale, emessa dal G.I.P. presso il locale Tribunale, su conforme richiesta di questa Procura, neidi un, G.D., indagato, a vario titolo, per truffa, falsità ideologica e materiale commessa dal Pubblico Ufficiale su atti di fede privilegiata e per interesse privato del curatore negli atti del fallimento. In particolare, le attività investigative, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di ...

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno derivare solo da pronunciamenti