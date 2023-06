Game Pass? Non piace agli editori e Microsoft ci perde soldi | Jim Ryan Sony contro Microsoft

Il responsabile PlayStation ha dichiarato quanto segue " Ho parlato con tutti i publisher e sono unanimemente contrari al, perché distrugge il valore ". Una dichiarazione forte e decisa che ...Il principio operativo finale ruota attorno al portare i giochi dell'azienda su PC e Xboxsu base giornaliera per le versioni future. Questi dettagli sono emersi come parte di un documento ...Il titolo arriverà anche sual day one . Tags ATLUS Persona 5 Tactica trailer su Morgana

Xbox Game Pass: secondo Jim Ryan di PlayStation è un servizio distruttivo Everyeye Videogiochi

Durante la battaglia legale tra la Federal Trade Commission (FTC) e Microsoft emergono i motivi per cui questa voleva comprare SEGA ...Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, è intervenuto durante l'udienza tra Microsoft e la Federal Trade Commission (FTC) attualmente in corso negli USA, supportando l'ente di an ...