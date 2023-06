GA4 | i vantaggi della nuova piattaforma di Google Analytics a partire dall’1 07

Leggi su moltouomo

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Nell’era del marketing digitale in continua evoluzione, è fondamentale per le aziende adattarsi alle nuove tecnologie e piattaforme per rimanere competitive. In questa guida, esploreremo GA4, l’ultima versione di, che ha rivoluzionato il modo in cui misuriamo e analizziamo i dati online. Con la chiusura imminente del sistema Universal30 giugno ore 23.59, ed il passaggio a GA4 (avete configurato già tutto a dovere ?!?), è importante comprendere le differenze chiave tra le due piattaforme ed iche GA4 offre alle aziende. Scopriremo come GA4 può aiutarti a ottenere una comprensione più approfondita dei tuoi utenti, guidare decisioni di marketing più informate e raggiungere il successo online. Storia del sistema di statistiche basato su Universal ...