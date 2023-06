Futurama | la stagione 8 si presenta con un teaser trailer!

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 28 giugno 2023) L’uscita si avvicina sempre più velocemente, così come sale l’attesa, e nel mentre i nuovi episodi della8 disi sono brevemente mostrati in untrailer: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato I più nostalgici degli anni 2000 ricorderanno con estremo piacere i pomeriggi passati in compagnia di. La serie, ideata da Matt Groening e sviluppata in collaborazione con David X. Cohen, sta per fare il suo ritorno ufficiale da quel lontano 2013, quando, sotto gli occhi lacrimanti di tutti, andò in onda l’ultimo episodio “Nel frattttempo”, un finale che lasciava col fiato sospeso (e molte questioni irrisolte) gli spettatori. Da lì, più nulla. Fin quando, qualche tempo fa, non ne è stato ufficialmente annunciato il reboot.: i nuovi episodi ...