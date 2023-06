Il deputato del Pd Marco, capogruppo in commissione Affari sociali, intervenendo al presidio organizzato a Roma a ... MentreMeloni fa comizi in Parlamento, manda 400 mila famiglie sulla ..."Chiediamo - afferma Toni Ricciardi del Pd - cheMeloni venga in aula su quanto sta ... Marco, componente della segreteria del Pd, costruisce una vera e propria requisitoria: "Dipendenti ...... e in fondo è la stessa logica che a destra tiene insieme gli atlantisti diMeloni e i ... con due membri della segreteria (Marcoe Alfredo D'Attorre) che sfilano con moniovadiani, ...

Furfaro (Pd): “Giorgia Meloni manda per strada 400mila famiglie, dobbiamo opporci” Globalist.it

Marco Furfaro (Pd): "Saremo l'unico Paese d'Europa senza uno strumento universale di lotta al reddito. Mentre Giorgia Meloni fa comizi in Parlamento, manda 400 mila famiglie sulla strada" ...Scivolone sul linguaggio inclusivo di Schlein, che per assecondare ancora una volta il suo elettorato costruisce una frase nonsense ...