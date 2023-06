Frontex confessa | la missione viola i diritti umani

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 28 giugno 2023) “La sorveglianza aerea (disul Mediterraneo) è stata messa in atto senza misure che potrebbero mitigare rischi per i(per i migranti), per esempio attraverso il dispiegamento parallelo di asset navali”. A mettere sotto accusa l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nota anche come, è il Forum per idistessa. A mettere sotto accusa l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è il Forum per idistessa Che Nel suo X rapporto annuale sottolinea anche come “in circa il 50% dei casi, gli avvistamenti dihanno innescato operazioni di ricerca e salvataggio e/o intercettazioni da parte delle guardie ...