Frattesi | per ora c’è resistenza Diverso rispetto a Bremer – SI

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La situazione di Davideè diversaa quella di Gleisondello scorso anno. Alfredo Pedullà spiega il motivo su Sportitalia. MOTIVO – L’Inter deve prima fare cessioni per poter agire sul mercato. Il piano è chiaro, dalle tre cessioni ricavare 100 milioni poi portare i nuovi acquisti a Simone Inzaghi. Uno di questi potrebbe essere Davide, per cui si pensa ad un’offerta da 28-30 milioni più il cartellino di Samuele Mulattieri. Per ora sull’affare c’è, però la situazione è diversaa quella di Gleison. Giovanni Carnevali sa che Marotta lo ha chiesto per primo, prima le cessioni senza però andare troppo avanti nel tempo. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ...

Lopeznoi è molto importante, ma come lo sono tutti.- Noi lo aspettiamo in ritiro. Lui è chiacchieratissimo. Voi sperate che si continui a parlarne. Io spero che si smetta. Ma è molto ...Mancano solo le firmel'ufficialità di Tonali al Newcastle, dalla Romania il centrocampista a breve volerà in Inghilterra dove ad attenderlo troverà un nuovo ...Davidenon è un miraggiola Roma. Il centrocampista valutato 40 milioni dal Sassuolo può essere un obiettivo di Tiago Pinto solo se gli emiliani saranno disposti a ...

Bagarre per Frattesi: la Roma ha un piano preciso, l'Inter recrimina. E su Milan e Juve… Calciomercato.com

Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, che ha partecipato a “Calciomercato – L’Originale”, sembra che il mercato in entrata dell’Inter stia risentendo della mancata partenza di Marcelo Brozovic, ...Il croato non avrebbe intenzione di dire sì alla proposta del club saudita ma il Barça non può fare all'Inter la stessa offerta ...