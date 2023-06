Frattesi | inserimento della Roma! Inter resta in pole – SM

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Davideè l’uomo mercato dell’estate in Serie A. Secondo quanto riferito da SportMediaset la Roma si è inserita alla corsa al centrocampista. L’peròin– Davideè l’obiettivo di mercato di diverse squadre in Serie A. Sul centrocampista, secondo SportMediaset, nelle ultime ore si è reinserita anche la Roma che ha chiesto informazioni al Sassuolo sulla situazione legata al centrocampista. L’peròinnella corsa al classe 99?, e attende sviluppi sulla vicenda Brozovic per piazzare il colpo decisivo.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

Ospite negli studi di Sky, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, parla di Davide, oggetto pregiato del calciomercato estivo italiano. Guarda il ...... operazione che chiude un eventualeperI bianconeri sono scivolati in seconda fila pervista la valutazione da 40 milioni di euro ... No di Allegri per l'di Rovella, c'è la carta Zakaria per convincere Lotito e Sarri. Lo ...

Dionisi: "Frattesi centrocampista unico come capacità di inserimento" Sky Sport

Tuttavia, nel mercato del calcio le cose non sono sempre così. L’attesa della Roma per Frattesi e Scamacca potrebbe aprire nuovi scenari per la coppia di talenti cresciuti a Trigoria, che sembravano ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...