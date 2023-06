Francia | tensioni e scontri tra residenti delle banlieue parigine e la polizia dopo l’uccisione di un 17enne da parte di un agente

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Notte dia Nanterre, nella periferia ovest di Parigi, dove undiha sparato, uccidendolo, a un ragazzo di 17 anni che era alla guida di un’auto e aveva reagito alle intimazioni degli agenti che lo avevano fermato. L’, la cui responsabilità è stata accertata attraverso un video circolato sui social, si trova attualmente in carcere. La morte dell’adolescente e le sue circostanze hanno suscitato emozione e rabbia a Nanterre, la città dellaparigina dove viveva. Letrasono scoppiate in prima serata e sono continuate, allargandosi ad altri comuni della periferia nord della regione parigina. A Nanterre sono stati sparati dei petardi e appiccati incendi. I manifestanti hanno eretto anche ...

Francia, la polizia spara e uccide un ragazzo di 17 anni: tensioni nella periferia di Parigi La Stampa

Scontri ieri sera e nel corso della notte a Nanterre, alle porte di Parigi, dopo che un poliziotto ha sparato e ucciso un ragazzo di 17 anni ...Barricate, auto in fiamme, lacrimogeni e lancio di oggetti. Sono state fermate 24 persone durante gli scontri con la polizia.