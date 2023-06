Francia | poliziotto uccide 17enne | notte di disordini a Nanterre

"La pena di morte non esiste più in. Nessun agente di polizia ha il diritto di uccidere se non per legittima difesa", ha twittato il leader di sinistra Jean - Luc Mélenchon, invocando una ...Il ragazzo era alla guida di un'auto quando ha reagito alle forze dell'ordine che lo avevano fermato. Contro ilè stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo da parte di persona avente pubblica autorità. Dalla prima serata di ieri, 27 giugno, sono scoppiate tensioni non solo a Nanterre ma anche in ...Tensioni indopo che un 17enne è stato ucciso da un agente di polizia. E' accaduto a Nanterre, comune ... In un video, ampiamente diffuso sui social, si vede invece che ilche ha ...

Francia, 17enne “ucciso da un colpo d’arma da fuoco dalla polizia”: non si era fermato… Il Fatto Quotidiano

Il ragazzo era stato fermato a un posto di blocco. Folla inferocita ha dato fuoco a bidoni della spazzatura, automobili e a una scuola elementare ...La versione iniziale fornita dalla polizia francese è stata smentita da un video circolato sui social e sono state aperte due inchieste. Dopo quanto accaduto sono esplose violente proteste con barrica ...