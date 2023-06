Francia | poliziotto spara e uccide un 17enne in auto | scoppiano i disordini a Nanterre – Il video

"La pena di morte non esiste più in. Nessun agente di polizia ha il diritto di uccidere se non per legittima difesa", ha twittato il leader di sinistra Jean - Luc Mélenchon, invocando una ...Ilha aperto il fuoco quando il giovane ha tentato di ripartire con l'auto. La polizia aveva detto all'inizio che il veicolo aveva tentato di investire gli agenti. Un video che circola sui ...Il ragazzo era alla guida di un'auto quando ha reagito alle forze dell'ordine che lo avevano fermato. Contro ilè stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo da parte di persona avente pubblica autorità. Dalla prima serata di ieri, 27 giugno, sono scoppiate tensioni non solo a Nanterre ma anche in ...

Francia, agente di polizia uccide 17enne a Nanterre: scontri nelle banlieue. FOTO Sky Tg24

L'incidente ha scatenato anche una dura polemica politica. «La pena di morte non esiste più in Francia. Nessun agente di polizia ha il diritto di uccidere se non per legittima difesa», ha twittato il ...Notte di scontri e violenze tra manifestanti e polizia a Nanterre, in Francia, dopo che alcuni agenti nelle ore ... è degenerata con lancio di oggetti e fuochi d’artificio contro i poliziotti, auto e ...