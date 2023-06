Francia | Mbappé e Maignan indignati per il ragazzo ucciso a un controllo di polizia | “Inaccettabile”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Mike, Kyliane tanti altri importanti calciatori francesi hanno manifestato tutta la loro indignazione dopo la morte di undi 17 annidurante undiin un sobborgo parigino: “Ho sofferto per la mia. Situazione. Tutti i miei pensieri vanno alla famiglia e ai cari di Naël, questo angioletto se n’è andato troppo presto”, ha scritto l’attaccante del Psg, ancor più duro invece il portiere del Milan: “Una pallottola in testa… È sempre per le stesse persone che avere torto porta alla morte”. SportFace.

