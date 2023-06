Francia | agente spara e uccide 17enne | scontri a Nanterre

L', la cui responsabilita' e' stata accertata attraverso un video circolato sui social, si trova attualmente in carcere. La morte dell'adolescente e le sue circostanze hanno suscitato emozione ...'La pena di morte non esiste più in. Nessundi polizia ha il diritto di uccidere se non per legittima difesa', ha twittato il leader di sinistra Jean - Luc Mélenchon, invocando una ...La7.it - È stata una notte di violenza a Nanterre , un comune nella periferia ovest di Parigi , dove ieri mattina undi polizia ha sparato e ucciso un ragazzo di 17 anni che, alla guida di un'...

Francia, agente di polizia uccide 17enne a Nanterre: scontri nelle banlieue. FOTO Sky Tg24

Notte di scontri a Nanterre, nella periferia ovest di Parigi, dove un agente di polizia ha sparato, uccidendolo, a un ragazzo di 17 anni che era alla guida di un'auto e aveva reagito alle intimazioni ...Notte di scontri e violenze tra manifestanti e polizia a Nanterre, in Francia, dopo che alcuni agenti nelle ore precedenti avevano ucciso un ragazzo di 17 anni sparandogli durante un controllo di ...