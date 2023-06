Francia | agente spara e uccide 17enne Guerriglia a Nanterre | banlieue a ferro e fuoco | scontri violentissimi Video

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma, 28 giu –urbana a, alle porte di Parigi, dopo che un ragazzo di 17 anni è stato ucciso da undi polizia mentre tentava di fuggire in auto da un controllo stradale. La reazione nelleè stata violentissima, con macchine date alle fiamme, barricate, bidoni della spazzatura bruciati, lancio di petardi e fuochi d’artificio. Distrutta anche una fermata dell’autobus. Altri incendi sono stati appiccati lungo un binarioviario. https://www.ilprimatonazionale.it/wp-content/uploads/2023/06/22.mp4 Laurbana aLa polizia, in tenuta antisommossa, è intervenuta per tentare di sedare la rivolta. Pesantisi sono verificati tra i residenti, come noto per lo più ...

"Sento dolore per la mia" : anche Kylian Mbappé ha reagito, con un tweet, alla morte del giovane Nael, ucciso ieri ad un controllo stradale alla periferia di Parigi da undi polizia, arrestato con l'accusa di ..."La pena di morte non esiste più in. Nessundi polizia ha il diritto di uccidere se non per legittima difesa", ha twittato il leader di sinistra Jean - Luc Mélenchon, invocando una ...L', la cui responsabilita' e' stata accertata attraverso un video circolato sui social, si trova attualmente in carcere. La morte dell'adolescente e le sue circostanze hanno suscitato emozione ...

Francia, agente di polizia uccide 17enne a Nanterre: scontri nelle banlieue. FOTO Sky Tg24

Barricate, auto in fiamme, lacrimogeni e lancio di oggetti. Sono state fermate 24 persone durante gli scontri con la polizia.Scontri ieri sera e nel corso della notte a Nanterre, alle porte di Parigi, dopo che un poliziotto ha sparato e ucciso un ragazzo di 17 anni ...