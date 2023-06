Francia | 17enne fugge da un posto di blocco | ucciso dalla polizia Rivolta nelle banlieu video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La morte di un, di cui è stato diffuso solo il nome, Naël,da un agente dopo essere fuggito ad undi, torna ad incendiare lefrancesi ricordando brutalmente alladi Macron che il problema dell’immigrazione non può non essere affrontato come è stato fatto ora, voltando le spalle all’Italia, ma, necessariamente, in una prospettiva europea e coordinata e che l’Italia non può essere lasciata sola. Fatto sta che è stata una notte di disordini a Nanterre e in altre località dellasettentrionale di Parigi, che inrappresentano delle vere e e proprie bombe sociali. I disordini sono iniziati ieri sera con una manifestazione davanti alla stazione didi Nanterre e si sono poi ...