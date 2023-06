FOTO | L’infortunio di Bryan Danielson si è rivelato più serio del previsto

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Come vi abbiamo riportato, nel main event match di Forbidden Door 2 disputato contro Kazuchika Okada,ha riportato un infortunio all’avambraccio destro. Nonostante questo l’American Dragon è riuscito a portare a termine l’incontro ottenendo la vittoria per sottomissione. I medici hanno subito ipotizzato una frattura, con conseguente stop di almeno 6-8 settimane. Emergono ora ulteriori indiscrezioni sul. La frattura più seria del… Dopo Forbidden Door 2,si è sottoposto ad ulteriori accertamenti al braccio destro. La frattura inizialmente ipotizzata dai medici AEW ha trovato conferma, tuttavia dai raggi Xè risultato più importante delevidenziato una frattura ...

Il lavoro di riabilitazione e recupero dopoal crociato prosegue ed Enzo Ebosse lavora duro in ...'obiettivo è quello ... Ebosse, infatti, ha pubblicato su Instagram unain cui si ...Enzo Ebosse sta recuperando dall'al crociato che gli ha fatto terminare in anticipo la ... Il camerunese sta proseguendo'... Clicca suallegate per vedere: CalcioNapoli24.it è stato ...... un bruttoalla spalla'ha costretta ad interrompere ... Un po' come leche, da qualche tempo a questa parte, ha ...