Formula 1 | novità mostruosa sulla SF-23 | tifosi al settimo cielo

(Di mercoledì 28 giugno 2023)1,SF-23: ecco le ultimissimemacchina, iattendono buone nuove. Le1 continuano ad essere sempre particolarmente chiacchierate, ma idella rossa sperano che presto la Ferrari possa tornare performante e micidiale come un tempo. Ad oggi, però, la Red Bull è in assoluto Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

LE ALTRE NORME Tra le altreapprovate in CdM il bonus di 2 punti sulla patente per chi ha ... In caso di incidenti particolarmente gravi, infine, potrebbe arrivare la Safety Car (come in...Toccante la lettura del giuramento, unaper l'Italiano di Vela d'Altura: per gli atleti laè stata letta da Tommaso Chieffi, uno dei velisti più noti e vincenti della vela italiana, ...Le due competizioni Confermata laper la Coppa Italia, è unaquella della SuperCoppa. Prendono infatti parte alla Supercoppa Italiana dal prossimo triennio 4 società: la vincitrice del ...